Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi

03.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:36

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliğe giderek askerlere destek veren Meryem Özdil (84), "Biz Osmanlı kadınıyız, kaçmayız ölümden. Askerlerimizin yolunda öleceğiz, ölürüm yiğitlerimin yoluna" dedi.

Rejim unsurlarının saldırısının ardından Reyhanlı'da bulunan birliğe giderek askerlere destek veren 9 çocuğu ve 40 torunu bulunan Meryem Özdil, Osmanlı torunu olduğunu belirterek, 'Ben askerlere kurban olurum, gece orda, gündüz buradayım. Hainlik olmazsa onlar bizi vuramazlar. Benim dedelerim hep şehit olmuş. Biz de şehit olmaya hazırız" dedi.'ESAD KİM OLUYOR?'

Meryem Özdil, Esad'a tepki göstererek, "O kadar vatandaşını öldürdü. Utanmıyor mu, sıkılmıyor mu? Vatandaşlarını Yunan öldürüyor" dedi.

Kaynak: DHA