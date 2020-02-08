Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
16 Şubat'ta ekrana gelecek olan Survivor 2020'nin kadrosu belli olmaya başladı. Birçok ünlü ismin yer aldığı kadroda Milli Sporcu Meryem Kasap da yer aldı. Peki Meryem Kasap kimdir? Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
Survivor 2020 kadrosunda yer alacak olan Meryem Kasap izleyicilerin merak konusu oldu. Milli sporcu hakkında Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli gibi sorular soruldu. İşte Meryem Kasap hakkında merak edilen soruların cevapları…
MERYEM KASAP KİMDİR?
Meryem Kasap Doğum Tarihi: 1.05.1992
Meryem Kasap Doğum Yeri: Trabzon
Meryem Kasap Spor Dalı: Atletizm
Meryem Kasap Kaç Yaşında: 28
1992 yılında doğan millî sporcu Meryem Kasap, 28 yaşındadır. Sporcu kimliği sayesinde her an spor yapmayı seven milli sporcu, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı seviyor. Meryem Kasap, ayrıca doğayla iç içe olmaktan da zevk alıyor.
Acun Ilıcalı, Survivor'da Uğur Pektaş, Yasin Obuz, Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Tuğba Melis Türk, Yasin Obuz, ve şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın yer alacağını duyurmuştuuü. Bu isimlere Meryem Kasap da eklenmiş oldu.