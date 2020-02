08.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:19

Survivor 2020 kadrosunda yer alacak olan Meryem Kasap izleyicilerin merak konusu oldu. Milli sporcu hakkında Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli gibi sorular soruldu. İşte Meryem Kasap hakkında merak edilen soruların cevapları…

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap Doğum Tarihi: 1.05.1992

Meryem Kasap Doğum Yeri: Trabzon

Meryem Kasap Spor Dalı: Atletizm

Meryem Kasap Kaç Yaşında: 28

1992 yılında doğan millî sporcu Meryem Kasap, 28 yaşındadır. Sporcu kimliği sayesinde her an spor yapmayı seven milli sporcu, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı seviyor. Meryem Kasap, ayrıca doğayla iç içe olmaktan da zevk alıyor.

Acun Ilıcalı, Survivor'da Uğur Pektaş, Yasin Obuz, Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Tuğba Melis Türk, Yasin Obuz, ve şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın yer alacağını duyurmuştuuü. Bu isimlere Meryem Kasap da eklenmiş oldu.