Meryem Çetin kimdir? Meryem kaç yaşında?

Meryem Çetin ı estetik ameliyatı yaptırarak genç bir görünüme kavuştu. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği büyük değişim sosyal medyada da trend olurken Meryem Çetin kimdir, Meryem kaç yaşında, merak edildi.

MERYEM ÇETİN KİMDİR?

Meryem Çetin, babası Moğolistanlı, annesi Polonya-Rus kökenli ve köklerinin Cengizhan Hanedan'ından geldiğini ifade ediyor. Meryem Çetin, "Babam Moğolistanlı, çok yakışıklı bir adam. Cengizhan Hanedanı'ndan geliyor. Çin'de tanışıp, âşık olup evlenmişler. Bana sekiz aylık hamileyken Türkiye'ye yerleşmişler." ifadeleri ile Türkiye'ye yerleşme sürecini açıkladı.

Meryem Çetin, 7 yıl hosteslik yaptı. 7 yaşında bir oğlu var ve 41 yaşındadır.

Meryem Çetin yaşadığı değişim sürecini de "Geçen sene aynada baktım kendime, "Vaay be" dedim, "Hey gidi yıllar". Elime küçük bir para geçecekti, belki estetik yaptırırım diyordum ama hiç bilmiyordum fiyatları. Dişlerimi de yaptırmam lazımdı. Yakın arkadaşım bir televizyonda çalışıyordu. Onu aradım; "Orada bir estetik doktoru ve dişçi var. Onları tanıyor musun?" diye sordum. İmplant uzmanı diş hekimi İlker Arslan ve estetik cerrah Doç. Dr. Hayati Akbaş. Başkalarında inanılmaz değişimler yarattıklarını görüyordum. Demişler ki fotoğrafını göndersin, bakalım. Sonra her şey hızla gelişti, Ebru Akel'in değişim programına katıldım." sözleri ile ifade etti.