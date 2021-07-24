SPOR Meryem Boz: Maç maç gideceğiz, zor bir gruptayız

Meryem Boz: Maç maç gideceğiz, zor bir gruptayız"Olimpiyatlarda işimiz kolay olmayacak""3'üncülüğe üzülür olduk"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Milli voleybolcu Meryem Boz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili, "Uzun zamandır beklediğimiz ve bunun için çalıştığımız bir turnuva.

Meryem Boz: Maç maç gideceğiz, zor bir gruptayız

"Olimpiyatlarda işimiz kolay olmayacak"

"3'üncülüğe üzülür olduk"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Milli voleybolcu Meryem Boz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili, "Uzun zamandır beklediğimiz ve bunun için çalıştığımız bir turnuva. Maç maç gideceğiz, zor bir gruptayız" dedi.

Milli voleybolcu Meryem Boz, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlarda mücadele edecekleri için çok heyecanlı olduklarını vurgulayan Boz, "Uzun zamandır beklediğimiz ve bunun için çalıştığımız bir turnuva. Maç maç gideceğiz, zor bir gruptayız. Gruptan çıkabilirsek sonraki adımlara konsantre olacağız" diye konuştu.

"OLİMPİYATLARDA İŞİMİZ KOLAY OLMAYACAK"

Tokyo Ollimpiyat Oyunları'nda mücadele edecekleri rakipleri değerlendiren Meryem Boz, "Olimpiyatlar en üst seviye. Orada bulunan bütün takımlar, senelerdir bir arada oynayıp oraya geliyorlar. Hepsinin Dünya ve Avrupa şampiyonluğu var. Tecrübeli ekipler. O sebeple işimiz çok kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

"3'ÜNCÜLÜĞE ÜZÜLÜR OLDUK"

Voleybol Milletler Ligi'nde kazanılan 3'üncülüğün önemli bir başarı olduğunu ifade eden tecrübeli voleybolcu, "3'üncülüğe üzülüyor olduk, evet gerçekten büyük bir başarı. Her zaman bizim de kendimizden beklentimiz yüksek. Saha içerisinde ve dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İyi de oynamak istiyoruz evet ama ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı