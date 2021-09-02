Meryem Betül Çavdar'dan gümüş madalya
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Meryem Betül Çavdar'dan gümüş madalya

Meryem Betül Çavdar'dan gümüş madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K44 49 kg finalinde rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K44 49 kg finalinde rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para tekvando kadınlar K44 49 kilogram finalinde mücadele eden Meryem Betül Çavdar, Peru'dan Espinoza Carranza ile karşılaştı. Rakibine 34-21 yenilen Meryem Betül Çavdar, gümüş madalyanın sahibi oldu. Meryem Betül'ün bu madalyası Türkiye'nin Tokyo'daki 4. gümüş, toplamda 14. madalyası oldu.

Başarılı sporcu, para tekvandoda Türkiye'ye ilk gümüş madalyasını da kazandırmış oldu. - İSTANBUL

Meryem Betül Çavdar'dan gümüş madalya
Meryem Betül Çavdar'dan gümüş madalya
Meryem Betül Çavdar'dan gümüş madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Son dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
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Meryem Betül Çavdar'dan gümüş madalya - Haberler Spor
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