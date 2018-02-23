Meryem'in Takımı Vs. Orkun'un Takımı (Güldürmedi 1. Bölüm)
Bugün Güldürmedi adında yeni bir seriye başlıyor ve bu seride çok kötü espriler yaparak gülmemeye çalışıyoruz.
Bugün Güldürmedi adında yeni bir seriye başlıyor ve bu seride çok kötü espriler yaparak gülmemeye çalışıyoruz. Her güldüren takım 1 puan kazanıyor ve 5 kere gülen takım kaybediyor. Serimizin ilk bölümünde Meryem Can'ın takımı Orkun Işıtmak'ın takımına karşı!
Meryem Can: http://bit.ly/2HFdBrN
Ağır Mimar: http://bit.ly/1HygkAF
MuratabiGF: http://bit.ly/2AqwOwY
Elif Yalçın: http://bit.ly/2ENhVY6
Tepkikolik: http://bit.ly/2sPcZME
Ezgi'nin Kanalı: http://bit.ly/2ENhZXQ
Anıl'ın Kaleminden: http://bit.ly/2ELytM4
Tişörtlerim : http://www.orkdes.com
Video hoşunuza gittiyse "beğenmeyi" unutmayın!
Yeni videoları kaçırmamak için https://www.youtube.com/subscription_... tıklayarak abone olabilirsiniz!