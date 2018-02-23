Meryem'in Takımı Vs. Orkun'un Takımı (Güldürmedi 1. Bölüm)

Bugün Güldürmedi adında yeni bir seriye başlıyor ve bu seride çok kötü espriler yaparak gülmemeye çalışıyoruz.

Bugün Güldürmedi adında yeni bir seriye başlıyor ve bu seride çok kötü espriler yaparak gülmemeye çalışıyoruz. Her güldüren takım 1 puan kazanıyor ve 5 kere gülen takım kaybediyor. Serimizin ilk bölümünde Meryem Can'ın takımı Orkun Işıtmak'ın takımına karşı!

Meryem Can: http://bit.ly/2HFdBrN

Ağır Mimar: http://bit.ly/1HygkAF

MuratabiGF: http://bit.ly/2AqwOwY

Elif Yalçın: http://bit.ly/2ENhVY6

Tepkikolik: http://bit.ly/2sPcZME

Ezgi'nin Kanalı: http://bit.ly/2ENhZXQ

Anıl'ın Kaleminden: http://bit.ly/2ELytM4

Tişörtlerim : http://www.orkdes.com

Video hoşunuza gittiyse "beğenmeyi" unutmayın!

Yeni videoları kaçırmamak için https://www.youtube.com/subscription_... tıklayarak abone olabilirsiniz!

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et