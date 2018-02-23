Meryem'in Takımı Vs. Orkun'un Takımı (Güldürmedi 1. Bölüm)

Bugün Güldürmedi adında yeni bir seriye başlıyor ve bu seride çok kötü espriler yaparak gülmemeye çalışıyoruz. Her güldüren takım 1 puan kazanıyor ve 5 kere gülen takım kaybediyor. Serimizin ilk bölümünde Meryem Can'ın takımı Orkun Işıtmak'ın takımına karşı!

Meryem Can: http://bit.ly/2HFdBrN

Ağır Mimar: http://bit.ly/1HygkAF

MuratabiGF: http://bit.ly/2AqwOwY

Elif Yalçın: http://bit.ly/2ENhVY6

Tepkikolik: http://bit.ly/2sPcZME

Ezgi'nin Kanalı: http://bit.ly/2ENhZXQ

Anıl'ın Kaleminden: http://bit.ly/2ELytM4

Tişörtlerim : http://www.orkdes.com

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