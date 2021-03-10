'Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi (3)
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'Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi (3)

10.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:43
'Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi (3)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBESTMervenur Polat'ın cinayet zanlısı 6 kişi, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Mervenur Polat'ın cinayet zanlısı 6 kişi, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Cüneyt Akyol 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından, Ferdi T., Gökhan H. ve İbrahim H.Ş. 'Suç delillerini yok etme ve suçu gizleme' suçundan, Aziz K. ise 'Suç delillerini yok etme ve suçu gizleme', 'uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan S.G., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Süleyman EKİN/ANTALYA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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