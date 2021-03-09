Mervenur Polat'ı kim öldürdü? Müge Anlı Mervenur Polat'ın katili kim, bulundu mu?

Mervenur Polat'ı kim öldürdü? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Mervenur Polat konusu ele alınıyor. Mervenur Polat bulundu mu? Müge Anlı Mervenur Polat'ın katili kim, bulundu mu? Gökhan Hamurcu, Cüneyt Akyol tutuklandı mı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ANTALYA'DA KAYBOLAN MERVENUR POLAT KİMDİR?

20 yaşındaki Mervenur Polat daha önce bir evlilik yaptı ve bir çocuğu vardı. Boşandıktan sonra ailesiyle yaşamaya devam eden Mervenur Polat, bir otelde çalışıyordu.

MÜGE ANLI'DA ARANAN MERVENUR POLAT'I KİM ÖLDÜRDÜ?

19 Ekim 2020 tarihinde evden çıkan Mervenur Polat, ailesiyle birlikte Antalya Kepez'de yaşıyordu.

Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Mervenur Polat, 19 Ekim'de Antalya'daki bir iş hanında kayboldu. Genç kızın Kayseri'de oturan ablası Ebru Köse, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Son görüldüğü iş hanındaki esnaflar ve görgü tanığı Halil İbrahim Şahin konuştu. Kaldığı handa kötü şeyler yaşadığı düşünülen Mervenur Polat'ın tecavüze uğradığı iddia edildi.

4 aydır haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın madde kullanan bir grubun yaşadığı evde kaldığı ortaya çıkmıştı. İş hanında ev olarak kullanılan iş yerine gidip gelen ve olaya tanık olanlar Müge Anlı'ya konuştu.

Mervenur Polat'ı son gören kişi olan Gökhan Hamurcu'nun ifadeleri ise şüpheleri arttırdı. Mervenur'un evin sahibi Cüneyt tarafından tecavüze uğradığını ve ağladığını belirten Hamurcu'nun o sahneyi görünce 6 metre yükseklikten atlayarak kaçtığını söylemesi inandırıcı bulunmadı.

Olaya tanık olan diğer iki isim ise Ferdi ve İbrahim, Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti. Madde bulmak için hana giden Mervenur Polat'ın yüksek dozdan öldüğü veya öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

MERVENUR POLAT'IN KATİLİ KİMDİR?

Yayında sık sık adı geçen isimlerden olan Cüneyt, pazar günü Müge Anlı ile iletişime geçerek Mervenur Polat'ın cesedinin olduğu yeri gösterdi. Ancak Cüneyt Akyol, ölüm sebebinin ise uyuşturucu olduğunu belirtti. İncelemeler devam ediyor.