Merve'yi öldürüp, intihara kalkışan babası da hayatını kaybetti
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Merve'yi öldürüp, intihara kalkışan babası da hayatını kaybetti

ELAZIĞ'da, kızı Merve Konukoğlu'nu (20) öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan Mikail Konukoğlu (63), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Merve'yi öldürüp, intihara kalkışan babası da hayatını kaybetti
19.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:14

ELAZIĞ'da, kızı Merve Konukoğlu'nu (20) öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan Mikail Konukoğlu (63), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, 17 Haziran'da, Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve Konukoğlu, gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi. Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail Konukoğlu iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve Konukoğlu, babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail Konukoğlu tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve Konukoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar girişiminde ağır yaralanan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mikail Konukoğlu da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KÖYÜNDE MEZAR KAZMIŞ

Mikail Konukoğlu'nun, 6 ay önce Diyarbakır Ergani'ye gidip, boşandığı eşiyle barışmak istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü. Elmapınarı köyünden komşuları, Mikail Konukoğlu'nun bunun üzerine evine dönüp, köyde mezar kazarak, "Bu mezara ya ben ya da karım girecek" dediğini iddia etmişti. Mikail Konukoğlu'nun Elmapınarı köyünde, öldürdüğü kızı Merve'nin de Elazığ'da Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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