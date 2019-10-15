Merve ve Derin'e başarılı operasyon

15.10.2019 16:06

Bu sezon Antalyaspor'u Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde temsil eden Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımımının iki sporcusu, başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu.



Memorial Antalya Hastanesi'nde Merve Aykın ön çapraz bağlarından, Derin Gömeçoğlu ise menisküs onarımı ameliyatı oldu. Memorial Antalya Hastanesi'nde Op.Dr. Murat Baloğlu tarafından ameliyat edilen iki sporcunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Merve ve Derin'i teknik ekip ile takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Op.Dr. Murat Baloğlu, her iki sporcunun da başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini, en kısa zamanda voleybol oynamaya hazır hale geleceklerini açıkladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA