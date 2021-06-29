Merve Tuncel kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları yüzücü Merve Tuncel kaç yaşında, nereli, hangi takımda?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Merve Tuncel oldu. Yüzme branşında ülkemizi temsil edecek Merve Tuncel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda merak edildi. İşte detaylar...