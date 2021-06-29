Merve Tuncel kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları yüzücü Merve Tuncel kaç yaşında, nereli, hangi takımda?
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Merve Tuncel oldu. Yüzme branşında ülkemizi temsil edecek Merve Tuncel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda merak edildi. İşte detaylar...
Merve Tuncel'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tokyo Olimpiyatlarına katılacak olan Merve Tuncel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
MERVE TUNCEL KİMDİR?
Merve Tuncel (1 Ocak 2005 doğumlu) serbest stil yüzme konusunda uzmanlaşmış bir Türk yüzücüdür. 2020 Yaz Olimpiyatları'nın 800m ve 1500m serbest stil yarışmalarına katılmaya hak kazanmıştır. Enka SK üyesidir.
Merve Tuncel doğum tarihi : 1 Ocak 2005
Merve Tuncel kaç yaşında : 16 yaşında
Merve Tuncel nereli : -
Merve Tuncel branşı ne : Yüzme
Merve Tuncel hangi takımda : Enka SK
Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Festivali'nde Tuncel, 200 metre kelebekte gümüş, 800 metre serbestte bronz madalya kazandı. 22 Aralık 2020 tarihinde İstanbul, Türkiye'de 15:45.29 ile kısa kulvar 1500m serbest stil yüzme yarışmasında gençler dünya rekorunu kırdı.
Merve Tuncel, 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında 400, 800 ve 1500 metre serbestte ülkemizi temsil edecek.