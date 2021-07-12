Merve Tuncel, 400 metrede şampiyon

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde atın madalya kazandı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde atın madalya kazandı.

Daha önce 1500 metre ve 800 metrede rekor kırarak altın madalya kazanan Merve Tuncel, 400 metredeki 4.06.25'lik zamanıyla da ilk sırayı almayı başardı.

Milli yüzücü Berke Saka da erkekler 200 metre sırt üstünde 1.59.02 ile gümüş madalya aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı