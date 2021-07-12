Merve Tuncel, 400 metrede şampiyon
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Merve Tuncel, 400 metrede şampiyon

Merve Tuncel, 400 metrede şampiyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde atın madalya kazandı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde atın madalya kazandı.

Daha önce 1500 metre ve 800 metrede rekor kırarak altın madalya kazanan Merve Tuncel, 400 metredeki 4.06.25'lik zamanıyla da ilk sırayı almayı başardı.

Milli yüzücü Berke Saka da erkekler 200 metre sırt üstünde 1.59.02 ile gümüş madalya aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli yüzücü Yiğit Aslan, 800 metre serbest stilde gençler Avrupa şampiyonu oldu
Milli yüzücü Yiğit Aslan, 800 metre serbest stilde gençler Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı.
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı.
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya...
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya...
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