Merve Terim: Hamileyim, risklerimin farkındayım ama bu sefer inanıyorum
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Merve Terim: Hamileyim, risklerimin farkındayım ama bu sefer inanıyorum

Merve Terim: Hamileyim, risklerimin farkındayım ama bu sefer inanıyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

Terim, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu: "Biz aslında bu fotoğrafta 4 kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım...

Terim, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Biz aslında bu fotoğrafta 4 kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım...

Anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta derler ya kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir. Biz de aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik. Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiç bir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda. ve bu yük biz prematüre annelerinde tahmin ettiğinizden de fazla..

Ama bütün bu zor süreçlerin yanında, bu güzelliği tekrar yaşayabilmek, Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor. Bunun için de binlerce kez şükrediyorum.

Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama herşeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum, beni bir müddet dualarınızda misafir etmeniz dileğiyle... "

Kaynak: Hürriyet

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Merve Terim: Hamileyim, risklerimin farkındayım ama bu sefer inanıyorum - Haberler Magazin
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