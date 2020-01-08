Merve Özbey sağlığına kavuştu
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Merve Özbey sağlığına kavuştu

Geçtiğimiz ay evinde sol ayağının tarak kemiğini kıran Merve Özbey, sağlığına kavuştu. Ayağa kalkan Özbey, sevgilisi Kenan Koçak ile birlikte soluğu Kartalkaya'da aldı.

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41
Merve Özbey sağlığına kavuştu



Şarkıcı ve nişanlısı hafta sonu tatili için ya gelen ünlü isimler arasındaydılar. 2020 ocak ayında nikah tarihi alan genç çift Özbey'in bir süre önce kendi evinde sol ayağının tarak kemiğini kırmasıyla nikah törenlerini ileri bir tarihe& ; ertelemişlerdi.& ; Ünlü şarkıcının şu sıralar durumunun gayet iyiye gitmesiyle çift 19 Şubat'ta evlenme kararı alarak yeni nikah tarihlerini aldılar. Özbey " Evet ayağım kırık ama bu işime asla engel olmadı ben konserlerime gidiyor ve sahneye çıkıyorum en yakın konserimde& ; Bursa Jolly Jokerde" dedi.& ; Arabesk albümüne de hazırlandığını söyleyen Özbey ve nişanlısı Kenan Koçak hafta sonunu Kartalkaya da dinlenerek geçirdiler.

Kaynak: Snob Magazin

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