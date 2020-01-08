Merve Özbey sağlığına kavuştu

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41







Şarkıcı Merve Özbey ve nişanlısı Kenan Koçak hafta sonu tatili için Bolu Kartalkaya ya gelen ünlü isimler arasındaydılar. 2020 ocak ayında nikah tarihi alan genç çift Özbey'in bir süre önce kendi evinde sol ayağının tarak kemiğini kırmasıyla nikah törenlerini ileri bir tarihe& ; ertelemişlerdi.& ; Ünlü şarkıcının şu sıralar durumunun gayet iyiye gitmesiyle çift 19 Şubat'ta evlenme kararı alarak yeni nikah tarihlerini aldılar. Özbey " Evet ayağım kırık ama bu işime asla engel olmadı ben konserlerime gidiyor ve sahneye çıkıyorum en yakın konserimde& ; Bursa Jolly Jokerde" dedi.& ; Arabesk albümüne de hazırlandığını söyleyen Özbey ve nişanlısı Kenan Koçak hafta sonunu Kartalkaya da dinlenerek geçirdiler.



