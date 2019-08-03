Merve Özbey hayranlarını coşturdu

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı ikinci stüdyo albümü Devran'daki şarkıları ve en çok hit alan şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi.

Yaklaşık iki saat kadar sahnede kalan sanatçı ikinci stüdyo albümü Devran'daki çıkış parçası Tebrikler ile sahneden ayrılırken hem sahne hakimiyeti hem de muhteşem fiziği ile hayranlarının ilgi odağı oldu.

Kaynak: Bültenler