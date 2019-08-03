Merve Özbey hayranlarını coşturdu

Merve Özbey hayranlarını coşturdu

Son yıllarda hem sahne performansı hem Youtube videoları ile geniş bir kitleye hitap eden Merve Özbey, Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi.

3.08.2019 11:55
Merve Özbey hayranlarını coşturdu

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı ikinci stüdyo albümü Devran'daki şarkıları ve en çok hit alan şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi.

Yaklaşık iki saat kadar sahnede kalan sanatçı ikinci stüdyo albümü Devran'daki çıkış parçası Tebrikler ile sahneden ayrılırken hem sahne hakimiyeti hem de muhteşem fiziği ile hayranlarının ilgi odağı oldu.

Kaynak: Bültenler
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