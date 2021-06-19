Merve Özbey'den vefat eden babasına duygusal paylaşım "Biliyor muydun göremeyeceğini, o yüzden mi ağladın baba..."
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Merve Özbey'den vefat eden babasına duygusal paylaşım "Biliyor muydun göremeyeceğini, o yüzden mi ağladın baba..."

Merve Özbey'den vefat eden babasına duygusal paylaşım 'Biliyor muydun göremeyeceğini, o yüzden mi ağladın baba...'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Merve Özbey, 6 ay önce vefat eden babası Ahmet Özbey'e hamile olduğunu açıkladığı anı paylaştı: "Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba... ya da görebiliyor musun? Bilmiyorum baba... O ellerinin alkışlaması? Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata.

Merve Özbey, 6 ay önce vefat eden babası Ahmet Özbey'e hamile olduğunu açıkladığı anı paylaştı: "Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba... ya da görebiliyor musun? Bilmiyorum baba... O ellerinin alkışlaması? Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata. Baba seni çok özledim. Uyuyamıyorum son bir kaç gündür. Biz iyiyiz her şey yolunda. Kavuştun mu ayağına, sesine? Baba seni çok özledim! Elif'imiz çok iyi, görüyorsundur belki... Yanaklarını bir görsen. Hele o topuş ayaklarını : ) Bugün ilk defa en son seninle gittiğimiz yere gittim. Kız arkadaşlarımla. İnemedim arabadan. Bir baktım kızımızın geleceği günü geçen sene bugün söylemişiz sana iyi ki de kaydetmişiz... 2 gün sonra Kenan'ın ilk babalar günü. Benim de sensiz ilk babalar günüm. Hem babalar hem de ilk dedeler günün kutlu, mekanın cennet olsun. Biz iyiyiz. Baba seni çok özledim...

Kaynak: Hürriyet

Merve Özbey'in vefat eden babasıyla ilgili paylaşımı herkesi duygulandırdı
Merve Özbey'in vefat eden babasıyla ilgili paylaşımı herkesi duygulandırdı
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Merve Özbey'den vefat eden babasına duygusal paylaşım "Biliyor muydun göremeyeceğini, o yüzden mi ağladın baba..." - Haberler Magazin
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