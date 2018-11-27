Merve Öğretmen, Gözyaşlarıyla Uğurlandı

SAMSUN'da, 7'nci kattaki evlerinin camını silerken dengesini kaybedip, düşerek hayatını kaybeden öğretmen Merve Alver (32), gözyaşları içinde toprağa verildi.

4 yıl önce Gazi Üniversitesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan ve atama bekleyen Merve Alver, ailesiyle birlikte oturduğu İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki apartmanın 7'nci katındaki dairede dün sabah temizlik yapmaya başladı. Merve Alver, temizlik sırasında oturma odasının camını silmek istedi. Pencere pervazına çıkan Alver, dengesini kaybedip, düştü. Hızla beton zemine çakılan Merve Alver, kanlar içinde kaldı. Kızının düştüğünü gören baba Hasan Alver, panikle bahçeye koştu. Baba, sinir krizi geçirirken, çevredekiler ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve Alver, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamdı.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

KPSS'ye girdikten sonra atama beklemeye başladığı öğrenilen Merve Alver için Terme ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Alver, Mescitli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul da cenazeye katılarak, acılı aileye taziyede bulundu.

- Samsun