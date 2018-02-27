Doktorun "Yarışamazsın" Dediği Merve, Parkurda Hüngür Hüngür Ağladı

Dizindeki sakatlık nedeniyle bir süredir parkurlardan uzak kalan Merve Aydın, kendini iyi hissettiğini belirterek, dün akşam ekrana gelen ödül oyununda yer aldı. Ancak nükseden sakatlığı başarılı yarışmacının performansına engel oldu.

TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Acılar içinde tamamladığı parkurda istediği performansı sergileyemeyen Merve Aydın, Yağmur Banda'ya kaybetti. Gözyaşları içinde kalan Merve'yi takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

DOKTOR İZİN VERMEDİ

Doktor Metin Kuş, yaptığı muayene sonucu All Star yarışmacısının tekrar parkura çıkmasına izin vermedi.