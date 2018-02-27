Doktorun "Yarışamazsın" Dediği Merve, Parkurda Hüngür Hüngür Ağladı
'Survivor 2018' yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümüne, All Star takımından Merve Aydın'ın gözyaşları damgasını vurdu.
Dizindeki sakatlık nedeniyle bir süredir parkurlardan uzak kalan Merve Aydın, kendini iyi hissettiğini belirterek, dün akşam ekrana gelen ödül oyununda yer aldı. Ancak nükseden sakatlığı başarılı yarışmacının performansına engel oldu.
TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ
Acılar içinde tamamladığı parkurda istediği performansı sergileyemeyen Merve Aydın, Yağmur Banda'ya kaybetti. Gözyaşları içinde kalan Merve'yi takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
DOKTOR İZİN VERMEDİ
Doktor Metin Kuş, yaptığı muayene sonucu All Star yarışmacısının tekrar parkura çıkmasına izin vermedi.
YORUMLAR (9)
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Ağzını ayıra ayıra konuşurken bitane çarpası gelenlerCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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aaa bu kız doping kullanan kız değilmiydi yaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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agresif kompleksli kendini beğenmiş arkadaşını hemen satan bir tipCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ÇOK SİNİR BOZUCU BİR KADIN SIRF ONUN YÜZÜNDEN BÜTÜN ÇEVREM SURVİVOR İZLEMEYİ BIRAKTI. BAŞTA BEN BIRAKTIM ÇÜNKÜ DAYANILACAK GİBİ DEĞİL MERVECevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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para kazanamayacağına ağlıyordurCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır