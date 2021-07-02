Merve Kutlu kimdir? Youtuber Merve Kutlu kaç yaşında, nereli?
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Merve Kutlu kimdir? Youtuber Merve Kutlu kaç yaşında, nereli?

Merve Kutlu kimdir? Youtuber Merve Kutlu kaç yaşında, nereli?
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Youtube ve instagram gibi sosyal medya alanlarında etkili olan Merve Kutlu kimdir, kaç yaşında? Merve Kutlu sevgilisi kim? Merve Kutlu instagram hesabı! Merve Kutlu hakkındaki detaylar haberimizde.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile beğenilen Merve Kutlu sevgilisinden aldığı evlenme teklifi videosu ile en çok izlenen videolar arasına girdi. Peki, Merve Kutlu kimdir? Youtuber Merve Kutlu kaç yaşında, nereli?

MERVE KUTLU KİMDİR?

İlk olarak instagramda daha sonra Youtube platformuna yüklediği videolar ile tanınan Merve Kutlu, 9 Mart 1994,Zonguldakdoğumlu. Baba tarafı Trabzonlu olan Kutlu, instagramda 181bin takipçisi vardır.

MERVE KUTLU SEVGİLİSİ KİM?

Geçtiğimiz aylarda bir süredir videolarında olan Veysel Yiğit ile sevgili olduklarını açıkladı. Evlenme teklifi videosunu yükleyen Kutlu, 2 Temmuz tarihinde de söz videosunu sayfasına yükledi.

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