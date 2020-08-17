Merve Kotan'ın ailesinden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret Geçen yıl 15 Ağustos'ta cinayete kurban giden Merve Kotan'ın ailesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Geçen yıl 15 Ağustos'ta cinayete kurban giden Merve Kotan'ın ailesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Kotan ailesi ziyarette, Merve Kotan'ın birinci yıl hayrı için satın aldıkları tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti.

Başkan Çerçioğlu; Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ile Kadın Meclisleri'nden Kadire Özkan'ın da hazır bulunduğu ziyarette anne Fadime Kotan ile Merve Kotan'ın ablası Ayşenur Kotan'a üzüntülerini ifade etti.

"Kadınlarımızın hayattan koparılmalarını istemiyoruz"

Başkan Çerçioğlu, Türkiye genelinde gün geçtikçe artan kadına karşı şiddet ve cinayet olaylarının durdurulması gerektiğini ifade ederken, İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce uygulanmaya başlaması gerektiğine de işaret etti. Türkiye'de sadece 2019 yılında 474 kadının öldürüldüğünü hatırlatan Başkan Çerçioğlu, tekerlekli sandalye bağışlayan aileye duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu "Gencecik Mervemizi kaybetmenin üzüntüsünü ve acısını en içimizde hissediyoruz. Kadınlarımıza karşı uygulanan şiddet olaylarına bir an önce dur diyebilmek için bütün kadınlar birlik olmalıyız ve biz kadınları koruma şemsiyesine olacak İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmaya başlaması için sesimizi daha da yükseltmeliyiz. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmalarını istemiyoruz, kadınlarımızın hayattan koparılmalarını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi; 15 Ağustos 2019 tarihinde, Aydın Efeler ilçe merkezindeki Nevzat Biçer Parkı'nda saat 04: 00 sıralarında Merve Kotan arkadaşı Ekim Türkmen ile birlikte bankta oturduğu sırada eski sevgilisi tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülmüştü. Olayda Merve Kotan ile birlikte yanındaki Ekim Türkmen isimli erkek de hayatını kaybetmişti. - AYDIN

Kaynak: İHA