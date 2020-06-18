Merve Kotan davasında karar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Merve Kotan davasında karar

Aydın'da Merve Kotan ile arkadaşı Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle öldüren Muhammet Gürsoy, yargılandığı davada indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Merve Kotan davasında karar
18.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:42

Aydın'da Merve Kotan ile arkadaşı Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle öldüren Muhammet Gürsoy, yargılandığı davada indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkemenin ardından öldürülen Merve Kotan'ın babası cezadan memnun olduğunu belirterek, "Adalet yerini buldu" dedi.

Muhammed Gürsoy (27) 15 Ağustos 2019 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda arkadaşları Merve Kotan ile Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle öldürmüştü. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanan Muhammet Gürsoy'un davasının üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Gürsoy, SEGBİS aracılığıyla, taraf avukatları, sanıklar ile maktuller Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in yakınları katıldı.

"Medya tarafından cani ilan edildim"

Mahkemede söz alarak gönderdiği dilekçelerin okunmasını talep eden sanık Muhammet Gürsoy, Merve Kotan ile imam nikahlı olduklarını iddia etti. Kotan ailesi ve medya tarafından cani ilan edildiğini ifade eden Gürsoy, "Planlayarak kasten insan öldürmek iddialarını reddediyorum. O an cinnet getirerek bu olayı işledim. Kalben ve vicdanen çok pişmanım. Keşke bu olay olmasaydı, aileler perişan olmasaydı. Benim de hayallerim yok oldu" diyerek tahrik unsurlarının değerlendirilmesini talep etti.

"2 kez ağırlaştırılmış müebbet"

Dosyaların incelenmesi ve avukatların dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti tarafından karar açıklandı. Sanık Gürsoy, planlayarak kasten adam öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken herhangi bir ceza indiriminde bulunulmadı. Yine olay günü Muhammet Gürsoy'a yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan E.Ö. ise beraat etti.

"Karardan memnunuz"

Kararın ardından adliye önünde bekleyen kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri kararı alkışladı. Merve Kotan'ın babası Salih Kotan, verilen cezadan memnun olduklarını belirterek, "Bizim acımızı hiçbir ceza hafifletmeyecek. Ancak ceza kanunun en üst sınırından katile cezanın uygulanmasından memnunuz. Adaletin yerini bulması bizleri sevindirdi" diye konuştu.

Cinayete kurban giden Ekim Türkmen'in annesi Gülhan Eser ise, "Benden ciğerimi aldı, inşallah kendisi de ceza evinde son nefesini verir" ifadelerini kullandı. Cinayete kurban giden Merve Kotan'ın kız kardeşi Esra Kotan ise bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti.

"Kadınlara kalkan ellerin karşısında Türk ceza kanunları var"

Kotan ailesinin avukatı Sibel Önder dava sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün önemli olan unsurlardan bir tanesi, ceza kanunu içerisinde uygulanan en üst raddeden uygulandı ve en önemlisi takdiri ve lehe olan indirim sebepleri sanık adına kullanılmamıştır. Tamamen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Bundan sonra kadınlara kalkan ellerin karşısında Türk ceza kanunları var, bundan emin olsunlar" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Haber
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar kamerada
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar...
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın 'Niye bakıyorsun?' kavgası kanlı bitti
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Halife Hafter Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Yasmin Erbil Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Merve Kotan davasında karar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 20:24:18. #1.15#
title