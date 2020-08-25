Merve Holefter'den yeni single Şarkıcı Merve Holefter, "İstanbul" adlı dördüncü single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu

2018 yılında yayınladığı ilk EP Yusuf ile Züleyha ile müzik piyasasına giriş yapan şarkıcı Merve Holefter, dördüncü single'ı olan "İstanbul" isimli şarkısını Engürlü Müzik etiketi ile 18 Ağustos 2020 tarihinde müzikseverler ile buluşturdu. Sözü ve müziği kendisine ait olan Holefter, şarkının aranjörlüğünü Barış Engürlü yaptı ve aynı zamanda şarkının nakaratına da sesi ile eşlik etti. Swiss Otelin muhteşem manzarasında çekilen klibin çekimleri karantina sürecinde itinalı bir çalışma ile iki günde tamamlandı. Klip yönetmenliğini ise Erdi Sevinç üstlendi.& ;

Kaynak: Snob Magazin