MERVE'DEN ACI HABER

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Merve Arık, tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesine 21 kilometre mesafedeki kırsal Cazkırlar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Arık, geçen 8 Eylül'de öğle saatlerinde kızı Merve'yi okul üniforması almak için ilçe merkezine götürdü. İnönü Bulvarı'nda U.Ç. yönetimindeki 48 AD 303 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a çarptı. Bencik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Arık'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve Arık, durumu ağır olduğu gerekçesiyle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşam mücadelesi veren Merve'nin dün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği haberi aileye verildi. Bu sabah kalbi duran Merve, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan anne Fatma Arık ve baba Yusuf Arık, gözyaşlarına boğuldu.

Baba Arık'ın (60), 8 yıl önce de ilk eşinden olan oğlu Ömür Arık'ı (26) trafik kazasında kaybettiği, ilk eşi Necla Arık'ın da 30 yıl önce su kuyusuna düşüp boğulduğu ortaya çıktı.