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Okul forması almaya giderken kamyonet çarpan Merve, yaşama tutunamadı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Merve Arık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Merve Arık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yatağan ilçesine 21 kilometre mesafedeki kırsal Cazkırlar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Arık, 8 Eylül'de öğle saatlerinde kızı Merve ile okul forması almak için ilçe merkezine götürdü. İnönü Bulvarı'nda U.Ç. kontrolündeki 48 AD 303 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a çarptı. Bencik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Arık'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve Arık, durumunun ağır olması nedeniyle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SABAH KALBİ DE DURDU

Dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Merve Arık'ın, bu sabah kalbi de durdu. Doktorların müdahalesine karşı Merve kurtarılamadı. Acı haberi alan anne Fatma Arık ve baba Yusuf Arık, gözyaşlarına boğuldu. Baba Arık'ın (60) 8 yıl önce de ilk eşinden olan oğlu Ömür Arık'ı (26) trafik kazasında kaybettiği, ilk eşi Necla Arık'ın da 30 yıl önce su kuyusuna düşüp boğulduğu belirtildi.


- Muğla
Okul forması almaya giderken kamyonet çarpan Merve, yaşama tutunamadı

Okul forması almaya giderken kamyonet çarpan Merve, yaşama tutunamadı

Okul forması almaya giderken kamyonet çarpan Merve, yaşama tutunamadı

Okul forması almaya giderken kamyonet çarpan Merve, yaşama tutunamadı

Okul forması almaya giderken kamyonet çarpan Merve, yaşama tutunamadı

Okul forması almaya giderken kamyonet çarpan Merve, yaşama tutunamadı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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