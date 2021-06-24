Merve Çoban kimdir? Karateci Merve Çoban kaç yaşında, nereli? 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları Karateci Merve Çoban kimdir?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarına katılacak olan yerli sporcularımızın isimleri açıklanmaya devam ediyor. Birçok alanda onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Karate branşındaki başarılı isimlerden Merve Çoban kimdir spor severler tarafından merak edildi. Peki, Merve Çoban kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...