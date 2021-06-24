Merve Çoban kimdir? Karateci Merve Çoban kaç yaşında, nereli? 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları Karateci Merve Çoban kimdir?
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarına katılacak olan yerli sporcularımızın isimleri açıklanmaya devam ediyor. Birçok alanda onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Karate branşındaki başarılı isimlerden Merve Çoban kimdir spor severler tarafından merak edildi. Peki, Merve Çoban kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...
Olimpiyatlara katılacak olan oyuncularımızın listesi açıklandı. Yaz olimpiyatlarına karate alanında katılan Merve Çoban'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Merve Çoban kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli?
MERVE ÇOBAN KİMDİR?
Merve Çoban (d. 25 Ocak 1993, Bafra), Türk karateci.
Merve Çoban doğum tarihi : 25 Ocak 1993
Merve Çoban kaç yaşında : 28 yaşında
Merve Çoban nereli : Samsun
Merve Çoban mesleği ne : Sporcu (Karate)
Merve Çoban boy ve kilosu kaç :
Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda, 61 kg'da ikinci olan Çoban, ülkesinin Oyunlar tarihindeki ilk gümüş madalyasını getiren sporcu oldu.
2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi Karate +61 kilo kumitede temsil edecektir.
Merve Çoban'ın toplamda 4 altın madalyası 1 gümüş madalyası ve 3 bronz madalyası bulunmaktadır.