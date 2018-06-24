Merve Boluğur Yeni Sevgilisi Hakan Sabancı'nın Doğum Günü Partisine Katıldı
Geçtiğimiz hafta Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan oyuncu Merve Boluğur, sevgilisinin ailesinin de katıldığı doğum günü partisine gitti.
Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Merve Boluğur, Sabancı ailesine girdi.Ailenin Çengelköy'deki villasında düzenlenen kutlamada hazır bulunan Boluğur, Instagram hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Oyuncunu paylaşımı ise binlerce yorum aldı.
AYAK PARMAKLAR OLAY OLDU
Oyuncunun binlerce beğeni alan fotoğrafında yüksek topuklu ayakkabısından taşan parmakları oldu. Boluğur'a "Ayakların eziyet çekiyor", "Ayakkabılar küçük galiba çıkmış parmaklar" gibi yorumlar yapıldı.
Oyuncu Merve Boluğur ile Hakan Sabancı çiftinin aşkları Sabancı'nın Bodrum'a demir atan yatında samimi bir şekilde görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı.
YORUMLAR (5)
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inşallah sağdır ölmesinde .allah sabır versin ailesineCevap Yaz Yayından KaldırBÜŞRA: 4 yaşinda daha ya Ağrılı olduğum için yakından takip ediyorum malesef hala bi haber yokYayından Kaldır
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Insanların dış görünüşleriyle alay etme hakkini size kim verio ??Cevap Yaz 2 Yayından KaldırBÜŞRA: Yok baktım çok uzuluyoruz hâla bulunamadı :(1 1 Yayından KaldırMURAT: küçük leyla ile ilgili haber yokmu arkadaşlar3 Yayından Kaldır