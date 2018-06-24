Merve Boluğur Yeni Sevgilisi Hakan Sabancı'nın Doğum Günü Partisine Katıldı

Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Merve Boluğur, Sabancı ailesine girdi.Ailenin Çengelköy'deki villasında düzenlenen kutlamada hazır bulunan Boluğur, Instagram hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Oyuncunu paylaşımı ise binlerce yorum aldı.

Merve Boluğur'un olay yaratan ayakkabıları

AYAK PARMAKLAR OLAY OLDU

Oyuncunun binlerce beğeni alan fotoğrafında yüksek topuklu ayakkabısından taşan parmakları oldu. Boluğur'a "Ayakların eziyet çekiyor", "Ayakkabılar küçük galiba çıkmış parmaklar" gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncu Merve Boluğur ile Hakan Sabancı çiftinin aşkları Sabancı'nın Bodrum'a demir atan yatında samimi bir şekilde görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı.