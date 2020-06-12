Merve Boluğur: Okulda çok başarılı değildim Annesiyle gezintiye çıktığı Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur, Bodrum'daki otel ve şezlong fiyatlarının yüksek olmasına göndermede bulunup "Biz Bodrum'a değil, annemle Çeşme'ye gidiyoruz, bana her yer bedava" dedi

Merve Boluğur annesiyle alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda görüntülendi. Annesi Nehra Boluğur ile gezintiye çıktıklarını söyleyen Merve Boluğur, salgınla ilgili olarak süreci "Gerçekten tuhaf bir süreçti, zordu kolay diyemeyeceğim. Gelecekle ilgili kararlarımla ilgili verimli oldu üniversite hazırlıklarım ve hobilerim açısından. Temmuz'da inşallah tatile gideceğim" sözleriyle değerlendirdi.

'OKULDA BAŞARILI DEĞİLDİM'

Oyuncu, ayrıca gelecek yıl üniversite sınavına gireceğini ve onun hazırlıklarına başladığını, ancak geçmişte okul yıllarında pek parlak bir öğrenci olmadığını anlatıp "Okulda çok başarılı değildim, aklı başka yerlerde olan bir kızdım, aslında odaklanınca bazı şeyleri çözebiliyormuşum, onu gördüm" diye konuştu.

'EĞLENMEK AMAÇLI SÖYLEDİM'

Geçen günlerde Instagram hebasından yaptığı& ; 'Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor' açıklamasının hatırlatılması üzerine ise o sözleri eğlenmek amaçlı söylediğini belirtip şöyle devam etti: "Ne söylesem olay oluyor. Bahsettiğim şey bu süreçte eğlenmek içindi ama gerçekliği de vardı. Bence bu işlerde güven en önemlisi, o kişinin bana bir şeyler katabilmesi çok önemli, benim de ona katabilmem ve uyumlu olabilmek. Tabii ki kumral seviyorum" dedi.

'BANA HER YER BEDAVA'

Boluğur ayrıca bu yaz Bodrum'da tatil fiyatlarının anormal artışıyla ilgili bir soru üzerine "Biz Bodrum'a değil, annemle Çeşme'ye gidiyoruz, bana her yer bedava" cevabını verdi.