Merve Boluğur'dan köpeğine veda: Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun
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Merve Boluğur'dan köpeğine veda: Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun

16.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:20
Merve Boluğur'dan köpeğine veda: Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun

Sosyal medya hesabından köpeğine veda ettiği bir paylaşım yapan oyuncu, "Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun, kendim doğurmuş¸ gibi sevdim... Bana koşulsuz sevmeyi öğrettin" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından köpeğine veda ettiği bir paylaşım yapan oyuncu, "Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun, kendim doğurmuş¸ gibi sevdim... Bana koşulsuz sevmeyi öğrettin" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Merve Boluğur köpeğinin vefatıyla sarsıldı. Yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur 12 yıldır beslediği köpeğinin öldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Köpeğiyle fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına; "Benim ogˆlum melek oldu. C¸ok zor, insanın c¸ok sevdiği s¸eyin gitmesi... C¸ok agˆır... Huzura erdiğini du¨s¸u¨nmeye c¸alıs¸ıyorum. Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun, kendim doğurmuş¸ gibi sevdim... Bana kos¸ulsuz sevmeyi öğrettin! Bir gu¨n bulus¸acagˆız bana so¨z verdin." mesajını yazdı.

Boluğur, yaklaşık 12 yıldır köpeği 'Çiko' ile yaşıyordu.

Kaynak: Hürriyet

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