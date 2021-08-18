Merve Boluğur'dan olay pozlar

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ve yaptığı açıklamalarla magazinin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan olay kareler geldi. İşte detaylar...

Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine konuşulacak bir kareye imza attı. Son olarak YouTube kanalı kuran ve single çıkaracak oyuncu, siyah elbisesiyle pozlar verdi.

Dekolteli siyah elbisesiyle çektirdiği pozları Instagram'dan yayınlayan Boluğur, "Gecelere" diye yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Boluğur'a yorum yağdı.

Kaynak: Snob Magazin