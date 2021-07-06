Merve Akpınar kimdir, kaç yaşında? Merve Akpınar neden gündem oldu? Merve Akpınar ne dedi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merve Akpınar kimdir, kaç yaşında? Merve Akpınar neden gündem oldu? Merve Akpınar ne dedi?

Merve Akpınar kimdir, kaç yaşında? Merve Akpınar neden gündem oldu? Merve Akpınar ne dedi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklama ile gündem oldu. Peki, Merve Akpınar kimdir? Merve Akpınar ne dedi? Merve Akpınar neden gündem oldu?

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası Merve Akpınar kimdir? Merve Akpınar neden gündem oldu? Merve Akpınar ne dedi?

MERVE AKPINAR KİMDİR?

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklama ile gündem oldu.

MERVE AKPINAR NEDEN GÜNDEM OLDU?

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklamada, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" demişti. Genç hentbolcuya bu açıklamalarının ardından sosyal medyada destek yağdı. Bu durum karşısında açıklama yapan Akpınar, "Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım" dedi.

MERVE AKPINAR NE DEDİ?

Toprak sahaya çizgiler çekerek hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Akpınar, "Çok mutluyum biraz da heyecanlıyım tabii. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğine hiç inanmazdım. Onlara karşı çok heyecanlıyım, telefonla dahi konuşamıyorum" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Sezen Aksu Şevval Sam İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Diego Costa Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merve Akpınar kimdir, kaç yaşında? Merve Akpınar neden gündem oldu? Merve Akpınar ne dedi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 08:37:45. #1.15#

title