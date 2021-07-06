Merve Akpınar kimdir, kaç yaşında? Merve Akpınar neden gündem oldu? Merve Akpınar ne dedi?

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklama ile gündem oldu. Peki, Merve Akpınar kimdir? Merve Akpınar ne dedi? Merve Akpınar neden gündem oldu?

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası Merve Akpınar kimdir? Merve Akpınar neden gündem oldu? Merve Akpınar ne dedi?

MERVE AKPINAR KİMDİR?

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklama ile gündem oldu.

MERVE AKPINAR NEDEN GÜNDEM OLDU?

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar geçen gün gözyaşlarına boğularak yaptığı açıklamada, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" demişti. Genç hentbolcuya bu açıklamalarının ardından sosyal medyada destek yağdı. Bu durum karşısında açıklama yapan Akpınar, "Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım" dedi.

MERVE AKPINAR NE DEDİ?

Toprak sahaya çizgiler çekerek hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Akpınar, "Çok mutluyum biraz da heyecanlıyım tabii. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğine hiç inanmazdım. Onlara karşı çok heyecanlıyım, telefonla dahi konuşamıyorum" dedi.