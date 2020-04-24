Mervan öğretmenin yardımları ile yeni evine kavuşan Hasan dede, gözyaşlarına hakim olamadı Mervan öğretmenin yardımları ile yeni evine kavuşan Hasan dede, gözyaşlarına hakim olamadı Diyarbakır'da harabe evde yaşam mücadelesi veren ve defalarca hırsızların hedefi olan Hasan dedenin yardımına hayırsever Mervan öğretmen yetişti.

Mervan öğretmenin yardımları ile yeni evine kavuşan Hasan dede, gözyaşlarına hakim olamadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da harabe evde yaşam mücadelesi veren ve defalarca hırsızların hedefi olan Hasan dedenin yardımına hayırsever Mervan öğretmen yetişti. Yeni bir ev kiralanıp içi döşenen evini gören Hasan dede mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Sur ilçesinde harabe bir evde hayatını sürdürmeye çalışan 80 yaşındaki Hasan Erkus son bir yılda defalarca hırsızların hedefi oldu. Yıkılma tehlikesi olan evde yaşama tutunmaya çalışan Hasan Erkus'un durumu bir vatandaş tarafından sosyal medyada duyuruldu. Hasan Erkus'un içinde bulunduğu durumu gören hayırsever vatandaşlar hemen harekete geçti. Ramazan Mervan Kurt ve Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim Derneği gönüllüleri Hasan Erkus'a ulaştı. Mervan öğretmen ve dernek üyeleri, Hasan Erkus'a yeni bir ev kiralayarak içini eşyalarla doldurdu. Mervan öğretmen ve dernek üyeleri tarafından yeni evine davet edilen Hasan Erkus, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Evini gözyaşları içerisinde dolaşan Hasan Erkus, kendisine yardım edenlere dua ve teşekkür etti.

Yardımsever öğretmen Ramazan Mervan Kurt, "Ne zaman yaşlı bir adamı çaresiz bir halde görsem babam gelir aklıma. Birilerinin çalıp yıktığını tamir etmeye çalıştık. Evet ağladı, ağladık. Fakat hepsi mutluluktan, umarım bu video hiç yaşlanmayacağını düşünüp yaşlılara kötü muamele edenlerin yüreğine de bir tutam sevgi yerleştirir" notuyla o anları sosyal medya hesabından paylaşıldı. Hasan Erkus'un evinin kapısına ise "Hasan dedenin evi 7/24 torunları tarafından korunmaktadır" notu asıldı.

Kaynak: İHA