Merter E-5 Karayolu'nda Sepetli Motosikletle Tehlikeli Yolculuk

Merter, E-5 Karayolu üzerinde bir kişinin, bir kadın ve 3 çocuğu sepetli motosikletle taşıması diğer sürücüleri tedirgin etti. Emniyet şeridinden giden motosikletli sürücü kural tanımadı. Yanlarından geçen araçtakilerin 'Neden aileni tehlikeye atıyorsun? sorusuna sessiz kalan motosikletli, fotoğrafının çekildiğini görünce de 'Ne çekiyorsun. Haberlere mi vereceksiniz' diyerek tepki gösterdi. Motosikletli sürücü uyarılara aldırış etmeden tehlikeli yolculuğuna devam etti.



- İstanbul