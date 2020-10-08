Bir metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı
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Bir metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı

08.10.2020 20:20 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:28

Bir metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı Merter Metrobüs Durağında, bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarptığı kazada Kazada 7 kişi yaralandı.

Bir metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı

İSTANBUL - Merter Metrobüs Durağında, bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarptığı kazada Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Merter Metrobüs Durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine ilerleyen ve Merter metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs duramayarak durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada metrobüslerde bulunan 7 kişi yaralanırken, diğer yolcular ise kazayı sarsıntıyla atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri duraktaki vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise araçlarda bulunan yolculara müdahale etti. Yapılan müdahale sonrasında metrobüste yaralandığı tespit edilen 7 kişi en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan metrobüs güzergahında yaşanan kaza nedeniyle, yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bir metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı
Bir metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı
Bir metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı
Bir metrobüs başka bir metrobüse arkadan çarptı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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