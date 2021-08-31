MERTER'DE ESNAFLA NAKLİYECİLER ARASINDA SATIRLI KAVGA
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MERTER'DE ESNAFLA NAKLİYECİLER ARASINDA SATIRLI KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERTER'DE ESNAFLA NAKLİYECİLER ARASINDA SATIRLI KAVGAÖmer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA) GÜNGÖREN Merter'de, esnafla nakliyeciler arasında satır, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

MERTER'DE ESNAFLA NAKLİYECİLER ARASINDA SATIRLI KAVGA

Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA) GÜNGÖREN Merter'de, esnafla nakliyeciler arasında satır, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye götürülürken, kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Savaş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; buradaki esnaf ile tekstil malzemesi taşıyan nakliyeciler arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine satır ve bıçakla saldırdılar. Çevredeki esnafın da dahil olduğu kavgada, çıkan arbedede 3 kişi yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, esnaf ile nakliyeciler arasında çıkan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı anlar görülüyor. Çevrede esnaflık yapan Baran Bağrıyanık, "Yol kavgası. Biri mağaza sahibi, diğerleri nakliyeci. Birbirlerine yol vermedikleri için tartışılar. Kavga büyüdü. Biz de ayırmak için girdik ama nafile. Bildiğim kadarıyla birinin eli kesildi. Hastaneye götürüldü. Dikiş atılıyormuş" dedi.

MERTER'DE ESNAFLA NAKLİYECİLER ARASINDA SATIRLI KAVGA
MERTER'DE ESNAFLA NAKLİYECİLER ARASINDA SATIRLI KAVGA
MERTER'DE ESNAFLA NAKLİYECİLER ARASINDA SATIRLI KAVGA
MERTER'DE ESNAFLA NAKLİYECİLER ARASINDA SATIRLI KAVGA
MERTER'DE ESNAFLA NAKLİYECİLER ARASINDA SATIRLI KAVGA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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