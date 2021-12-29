Merter'de arızalanan metrobüs, yoğunluğa neden oldu

Merter'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı, yoğunluk oluştu.

Alınan bilgiye göre, Merter durağına yakın noktada bir metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Yolcular metrobüsten inerken, arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyruğu oluştu.

Metrobüsün yol yardım aracıyla olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.