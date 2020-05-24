MERTER D-100 KARAYOLU'NDAKİ DENETİMDE HAREKETLİ ANLAR YAŞANDI Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da polis ekipleri denetim yaptı.

Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da polis ekipleri denetim yaptı. Merter'de D-100 Karayolu'ndaki denetimden kaçmak isteyen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Polis ekipleri, İstanbul'un birçok noktasında denetim yaptı. Ekiplerinin denetim yaptığı yerlerden birisi de D-100 Karayolu Merter mevkii oldu. D-100 Karayolu'nun bir kısmını dubalarla kapatan polis ekipleri, araçların geçişini yan yoldan sağladı. Ekipler, araçları durdurarak sürücülerin izin belgesi ve kimliklerini kontrol ederken, belgesi olmayan kişilere cezai işlem uyguladı. DUBALARI EZİP KAÇMAK İSTEDİ

Trafik polisleri uygulama yaparken, ismi öğrenilemeyen bir sürücü polisin yolu kesmek için dizdiği dubaları ezerek kaçmak istedi. Durumu fark eden ekipler aracın önünü kesti. Bu sırada dubaların açıldığını gören bir başka otomobil ise trafik polislerinin üzerine araç sürerek denetimden kaçtı. Polisler kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, durdurduğu sürücüde yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 0.91 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ehliyetine 6 ay el konulan alkollü sürücünün, aracı da bağladı. Cezai işlem uygulanan sürücü, "Kaçmak istesem kaçmaya devam ederdim. Durmazdım. Evet Alkolüm var. Buna istinaden durdum." diye konuştu. Polis ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA