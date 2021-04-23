Mertekli'nin vefalı leyleği

Mertekli'nin vefalı leyleği Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden sevindirdi.

Mertekli'nin vefalı leyleği

Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor

ERZİNCAN - Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden sevindirdi. Erzincan'ın Mertekli köyünde yaklaşık 20 yıldır aynı elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylek ailesinden anne leylek kuluçkaya yattı.

Erzincan'ın Mertekli köyü sakinleri, 20 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıp kuluçkaya yatan leyleklerin gönüllü koruyuculuğunu yapıyor. Gelişleriyle baharı müjdeleyen, gidişleriyle kışın habercisi olan ve ata sözlerine, deyimlere dahi konu olan leylekler, şubat ayından itibaren Avrupa'dan yola çıkıp Anadolu topraklarına varıyor. Sürüler halinde göçen leylekler, kendileri için belirledikleri uygun noktalarda, ilkbahar ve yaz aylarında konaklayarak yavruluyor. Mertekli köyünde 20 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler, bu yıl da yine eski muhtar Mehmet Fırat'ın evinin önündeki elektrik direğine yuva kurdu.

Baharın müjdecisi kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden sevindirdi. Mahallelinin gözü gibi baktığı yuvalarında sırayla kuluçkaya yatan leylekler, zaman zaman Karasu Nehri'nde besin bulmak için kanat çırpıyor. Köy sakinlerinden Songül Aydın, "Yıllardır bu leylekler köyümüzde yaşıyorlar. Kışın gidip baharda geri geliyorlar. Vefalı leyleklerimiz. Bizde onları seviyoruz" dedi.

Köylülerden Hüseyin Fırat da eskiden bölgede çok sayıda leyleğin bulunduğunu belirterek, sayılarının azaldığını söyledi. Leylekler köylerine gelmediğinde üzüldüklerini dile getiren Fırat, "Bir yıl maalesef leyleğimizin 4 yavrusu elektrik direğine takılarak ölmüştü ve çok üzülmüştük. Biz onları gerçekten çok seviyoruz. Maalesef leyleklerimizden sadece 1-2 tane kaldı. Bizler elimizden geldiği kadarıyla onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ben her sabah kalktığımda onları izliyorum. Leyleklerin yavrularına ve eşlerine karşı olan saygısı ve sadakati çok yüksek. Onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Mertekli köyünde yaklaşık 20 yıldır düzenli olarak aydınlatma direğindeki yuvalarına gelen leylekler için Aras Elektrik Dağıtım AŞ görevlileri bakım çalışması yaptı. Leylekler gelmeden önce görevliler yuvayı düzgün bir hale getirerek tellere temas etmemeleri için izole yaptılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA