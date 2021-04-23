Mertekli'nin vefalı leyleği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mertekli'nin vefalı leyleği

İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Haberler | Güncel

Mertekli'nin vefalı leyleği Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden sevindirdi.

Mertekli'nin vefalı leyleği

Elektrik direğinin tepesindeki yuva, leylek ailesine yaklaşık 20 yıldır ev sahipliği yapıyor

ERZİNCAN - Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden sevindirdi. Erzincan'ın Mertekli köyünde yaklaşık 20 yıldır aynı elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylek ailesinden anne leylek kuluçkaya yattı.

Erzincan'ın Mertekli köyü sakinleri, 20 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıp kuluçkaya yatan leyleklerin gönüllü koruyuculuğunu yapıyor. Gelişleriyle baharı müjdeleyen, gidişleriyle kışın habercisi olan ve ata sözlerine, deyimlere dahi konu olan leylekler, şubat ayından itibaren Avrupa'dan yola çıkıp Anadolu topraklarına varıyor. Sürüler halinde göçen leylekler, kendileri için belirledikleri uygun noktalarda, ilkbahar ve yaz aylarında konaklayarak yavruluyor. Mertekli köyünde 20 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler, bu yıl da yine eski muhtar Mehmet Fırat'ın evinin önündeki elektrik direğine yuva kurdu.

Baharın müjdecisi kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden sevindirdi. Mahallelinin gözü gibi baktığı yuvalarında sırayla kuluçkaya yatan leylekler, zaman zaman Karasu Nehri'nde besin bulmak için kanat çırpıyor. Köy sakinlerinden Songül Aydın, "Yıllardır bu leylekler köyümüzde yaşıyorlar. Kışın gidip baharda geri geliyorlar. Vefalı leyleklerimiz. Bizde onları seviyoruz" dedi.

Köylülerden Hüseyin Fırat da eskiden bölgede çok sayıda leyleğin bulunduğunu belirterek, sayılarının azaldığını söyledi. Leylekler köylerine gelmediğinde üzüldüklerini dile getiren Fırat, "Bir yıl maalesef leyleğimizin 4 yavrusu elektrik direğine takılarak ölmüştü ve çok üzülmüştük. Biz onları gerçekten çok seviyoruz. Maalesef leyleklerimizden sadece 1-2 tane kaldı. Bizler elimizden geldiği kadarıyla onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ben her sabah kalktığımda onları izliyorum. Leyleklerin yavrularına ve eşlerine karşı olan saygısı ve sadakati çok yüksek. Onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Mertekli köyünde yaklaşık 20 yıldır düzenli olarak aydınlatma direğindeki yuvalarına gelen leylekler için Aras Elektrik Dağıtım AŞ görevlileri bakım çalışması yaptı. Leylekler gelmeden önce görevliler yuvayı düzgün bir hale getirerek tellere temas etmemeleri için izole yaptılar.

Mertekli'nin vefalı leyleği
Mertekli'nin vefalı leyleği
Mertekli'nin vefalı leyleği
Mertekli'nin vefalı leyleği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Vedat Bilgin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Toprak Sergen Seren Serengil
Spor Ömer Ali Bülent Uygun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mertekli'nin vefalı leyleği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 08:38:05. #1.15#

title