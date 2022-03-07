Mertcan Avcı'nın tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Mertcan Avcı'nın tutukluluk haline avukatı tarafından yapılan itiraz reddedildi.

Avcı'nın avukatı Mert Kürüm'ün Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararına itirazda bulunması üzerine karar Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliğince incelendi.

Kararı inceleyen mahkeme, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suça iştirak ettiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller bulunması ve isnat edilen suçun kanunda öngörülen ceza miktarı gözetildiğinde kaçma şüphesinin bulunduğunu değerlendirdi.

Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheliye uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz olması ve tutuklama tedbirininse bu hususta ölçülü kalacağı bir arada gözetildiğinde Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği kararının kanuna uygun ve isabetli olduğunun anlaşıldığı vurgulanarak, avukat Mert Kürüm'ün tutuklama kararına yaptığı itirazın reddine ve şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

Mertcan Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020'de "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021'de ise mahkeme heyetince, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Sanık Mertcan Avcı, 21 Şubat'ta tutuklanmış, 3 Mart'ta Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.