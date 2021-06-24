Mert Yazıcoğlu ile Afra Saraçoğlu cephesinde sürpriz gelişme
Mert Yazıcıoğlu, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Yazıcıoğlu, sevgilisi Afra Saraçoğlu ile görüşemediklerini itiraf etti. Yazıcıoğlu ile Saraçoğlu ayrıldı mı? İşte detaylar...
Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, "Golden Wings Ödül Töreni"ne tek başına katıldı. Yeni tarzı ile dikkat çeken oyuncu muhabirlerin, "Afra hanım tarzınıza karışıyor mu?" sorusuna, "Birbirimizin tarzına karışan insanlar değiliz" diyerek cevap verdi.
Bir süredir Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi ile görüşemediklerini söyleyerek şaşırttı.
"BİRBİRİMİZİ ZOR GÖRÜYORUZ"
Ünlü oyuncu, "Vallahi Afra çok çalışıyor. Birbirimizi zor görüyoruz" dedi.
Yazıcıoğlu, ayrılık iddialarını yalanladı.
Kaynak: Snob Magazin