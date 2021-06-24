Mert Yazıcoğlu ile Afra Saraçoğlu cephesinde sürpriz gelişme

Mert Yazıcıoğlu, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Yazıcıoğlu, sevgilisi Afra Saraçoğlu ile görüşemediklerini itiraf etti. Yazıcıoğlu ile Saraçoğlu ayrıldı mı? İşte detaylar...