Mert Yaşar paylaşımı nedir? Mert Yaşar Özlem Zengin'e ne demek istedi? Av. Mert Yaşar kimdir, ne iş yapıyor?

AK Partili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret etmesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Mert Yaşar paylaşımı nedir? Mert Yaşar Özlem Zengin'e ne demek istedi? Av. Mert Yaşar kimdir, ne iş yapıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı tutuklandı. Bu gelişme sonrasında Mert Yaşar hakkında yaşanan gelişmeler ana gündemde ve sosyal medyada trend oldu. Mert Yaşar paylaşımı nedir? Mert Yaşar Özlem Zengin'e ne demek istedi? Av. Mert Yaşar kimdir, ne iş yapıyor?

MERT YAŞAR PAYLAŞIMI NEDİR?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ardından bugün tutuklanıdğı açıklandı.

MERT YAŞAR KİMDİR?

Mert Yaşar, hukukçu, avukat, arabulucudur ve Spor hukuku, çocuk hukuku alanında faaliyetleri vardır.

1989-1996 yılları arasında Özel Saint-Benoit Lisesinden mezun olmuştur.1996-2001 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi'nde lisans eğitimi alan Yaşar, 2001-2003 yılları arasında Yüksek Lisans yaparak hukuk mezunu olmuştur. Mert Yaşar Hukuk Bürosu'nu kurmuş ve arabulucuk yapmaktadır. Mert Yaşar, 2012'de Kadir Has Üniversitesi Spor Araştırmaları Merkezi'nde Danışma Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda üniversitede Spor Hukuku Eğitmenliği yapmaktadır.