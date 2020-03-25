Mert, pompalı tüfekle intihar etti MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Mert A. (24), boynuna dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Mert A. (24), boynuna dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Turgutlu'nun Çepnidere Mahallesi'nde yaşayan Mert A., dün saat 23.45 sıralarında, evinde pompalı tüfeği boynuna dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan yakınları, Mert A.'yı kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mert A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Mert A.'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA