Mert Örnek, Giresunspor'a İmza Attı

Bursaspor'un genç oyuncusu Mert Örnek, Giresunspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Bursaspor'un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 maçta görev alan genç oyuncu Mert Örnek, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yıllık 100 bin TL garanti ücret alacağı bildirildi. - BURSA