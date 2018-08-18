Annesini Karşılamaya Giden Mert'in Ölüme Yürüdüğü An

İstanbul Beşiktaş'da babasıyla beraber kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin takla atan aracın altında kalarak hayatını kaybettiği o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Mert Örener'in Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

ANNESİNİ KARŞILAMAYA GİDİYORDU

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Reklamcılık bölümü birinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mert Örener, babası Kayahan Örener ile birlikte memleketleri Ordu'dan gelecek olan annesini karşılamaya gitmek üzere yola çıktı. Baba ve oğul kaldırımda yürüdüğü esnada kaza yapan bir araç kontrolden çıkıp kaldırıma çıktı. Otomobil o esnada kaldırımda yürüyen baba ve oğlunu altına aldı.

BABA SAĞ KURTULDU

Kaza sonucu talihsiz genç feci şekilde hayatını kaybederken, baba Örener'in ise bacağı ve omzu kırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ise araçtan çıkarak kayıplara karıştı. Kazada reklam panosunun arasına sıkışarak hayatta kalan Kayahan Örener, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÖLÜME BÖYLE YÜRÜDÜLER

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç ile babası kaldırımda yürüdüğü esnada bir otomobil kontrolden çıkıyor. Takla atan araç kaldırıma çıkarak genç ile babanın üstüne düşüyor. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.