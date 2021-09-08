Mert neden oynamıyor? 8 Eylül Masterchef Mert kırmızı takımda yarışmada neden yok? Neden yemek yapmıyor?

Masterchef'te bugün haftanın 1. takım dokunulmazlığı oynanıyor. Bugünkü yarışın sonucunda bir takım kaybedecek ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına girecek. Bugünkü yarışmada Mert'in oyunda olmayışı dikkat çekti. Peki, Mert neden oynamıyor? 8 Eylül Masterchef Mert kırmızı takımda yarışmada neden yok? Neden yemek yapmıyor? İşte detaylar...