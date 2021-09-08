Mert neden oynamıyor? 8 Eylül Masterchef Mert kırmızı takımda yarışmada neden yok? Neden yemek yapmıyor?
Masterchef'te bugün haftanın 1. takım dokunulmazlığı oynanıyor. Bugünkü yarışın sonucunda bir takım kaybedecek ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına girecek. Bugünkü yarışmada Mert'in oyunda olmayışı dikkat çekti. Peki, Mert neden oynamıyor? 8 Eylül Masterchef Mert kırmızı takımda yarışmada neden yok? Neden yemek yapmıyor? İşte detaylar...
Bugün kırmızı takımda Mert oyunda yarışmadı. Bunun nedeni ise merak edildi. İşte kısaca cevabı... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
8 EYLÜL MASTERCHEF MERT NEDEN TAKIMDA YARIŞMIYOR, NEDEN YEMEK YAPMIYOR?
Dünkü Masterchef düellosunda Mavi takım kaptanı kazanmıştı. Şefler avantajın ise bugünkü yarışın başında söyleneceğini bildirmişti. Buna göre mavi takımın avantajı rakip takımdan 1 kişinin oyun dışı kalması oldu. Yani kısacası kırmızı takım kaptanı düelloyu kaybettiği için avantajı da kaybetmişti. Bundan dolayı Mert bugünlük takım oyununda Kırmızı takımda yer almadı.
Mert yarışma boyunca takım arkadaşlarını yukarıdan destekleyecek.