Mert Nazmi Vizili kimdir? Mert Nazmi Vizili kaç yaşında, nereli? Mert Nazmi Vizili hayatı ve biyografisi!

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Mert Nazmi Vizili izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mert Nazmi Vizili kaç yaşında, nereli? Mert Nazmi Vizili hayatı ve biyografisi! Mert Nazmi Vizili kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mert Nazmi Vizili hakkında araştırmalar yapılıyor. Mert Nazmi Vizili kimdir? Mert Nazmi Vizili kaç yaşında, nereli? Mert Nazmi Vizili hayatı ve biyografisi!

MERT NAZMİ VİZİLİ KİMDİR?

1991 yılında Balıkesir'de doğdu. Lisans mezunu. Kurumsal İletişim Sorumlusu olarak faaliyet göstermektedir. 2014 yılı itibariyle AK Parti Kocaeli Üniversite Birimi Yönetim Kurulu üyeliği ve çeşitli görevler yapmıştır. 2017 itibariyle AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bir açıklama yapan Vizili, "Bu davaya gönül vermiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde yürümekten şeref duyan biri olarak, ömrümün kalanını da elimden geldiğince bu davaya hizmetle geçireceğim" diyerek istifa ettiğini açıkladı..