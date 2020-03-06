Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli?
Milli Takım tercihi olarak Türkiye'yi seçen Mert Müldür spor basının gündemi haline geldi. Tercihi endneiyle Avusturya'ya da çeşitli sorunlar yaşayan Mert Müldür hakkında Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları arandı. İşte Mert Müldür kariyeri ve performansı!
Ülkemizi İtalya'nın Sassuolo takımında başarıyla temsil eden ve Avusturya'nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür, milli takım tercihi olarak Türk Milli takımını seçmişti. Tercihi nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan Müldür gündem olurken Mert Müldür kaç yaşında, nereli ve Mert Müldür kimdir gibi soruların yanıtları arandı.
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
Mert Müldür doğum tarihi: 3 Nisan 1999
Mert Müldür 20 yaşında
Mert Müldür nereli: Doğum yeri, Viyana, Avusturya
Mert Müldür boy: 1,88 m
Mert Müldür kilo: 74 kg
Mert Müldür mevkii: Sağ bek
Mert Müldür Sassuolo takımında defans pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise Rapid Wien, sonrasında isekulübünde oynadı. Şu anda Sassuolo takımının oyuncusudur.
MERT MÜLDÜR MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti.Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.
MERT MÜLDÜR MİLLİ TAKIM TERCİHİ
Ülkemizi İtalya'nın Sassuolo takımında başarıyla temsil eden ve Avusturya'nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür'ü geçtiğimiz Aralık ayında, tıpkı bizim gibi EURO 2020'de mücadele edecek Avusturya'nın hocası Franco Foda iki kez aramıştı. Foda, "Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım" demişti.
A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hala olan Mert ise Foda'ya, "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türk'üm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor" cevabını vermişti.
MERT MÜLDÜR OYNADIĞI TAKIMLAR
Rapid Altyapı
AKA Rapid U15
AKA Rapid U16
AKA Rapid U18
Rapid Wien II
Rapid Wien
Sassuolo (2020)
MERT MÜLDÜR PERFORMANSI!
PERFORMANS 19/20: 16 maç, 1 gol, 1 asist, 3 sarı kart
PERFORMANS 18/19: 41 maç, 1 gol, 6 asist, 11 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 2 maç