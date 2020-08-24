Mert Kesepara'nın yeni teklisine yoğun ilgi Genç ve yetenekli söz yazarı ve besteci Mert Kesepara, kısa bir süre önce yayınladığı "Bir Kadın Var" isimli, kendisi için çok özel bir yere sahip olan aşk hikayesini anlattığı ilk teklisi ile ilgi görüyor

Tarzını "Yeni Romantik" olarak adlandıran Opera bölümü mezunu sanatçı, güçlü sesi ve vokal tarzı ile dikkatleri üzerine topluyor. Elektronik altyapısı, eforsuz anlatım biçimi ve duygusal sözleri ile etkileyici bir dil yakalayan Mert Kesepara, söz ve bestesi kendisine, düzenlemesi Soner Kırmızıgül ve Alperen Gören'e ait olan şarkısının video klibini Alperen Gören yönetmenliğinde kliplendirdi. Kaynak: Snob Magazin