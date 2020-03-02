Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2)

02.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:40

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Mert O.'ya uyuşturucu satarak ölümüne neden oldukları iddia edilen A.K. ve Ö.T., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İki şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA