Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2)
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Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2)

TUTUKLANDILARZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Mert O.'ya uyuşturucu satarak ölümüne neden oldukları iddia edilen A.K. ve Ö.T., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

02.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:40
Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

'ın Ereğli ilçesinde, Mert O.'ya uyuşturucu satarak ölümüne neden oldukları iddia edilen A.K. ve Ö.T., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İki şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA

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