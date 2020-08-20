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Mert Hakan Yandaş: Yaşanan olaylar beni Fenerbahçe'ye daha çok bağladı

"Emre ağabeyden duyduklarım beni çok etkiledi""Fenerbahçe'nin beni istemesi büyük bir onur""Beni yıllardır buradaymışım gibi içlerine aldılar""Emre Kılınç ile her zaman görüşeceğiz""Bizim için taraftarın yanımızda olması daha farklı olabilirdi""Pes etmedim"Kaan ÜLKER – Ali DANAŞ / DÜZCE,...

Mert Hakan Yandaş: Yaşanan olaylar beni Fenerbahçe'ye daha çok bağladı
20.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:56

"Emre ağabeyden duyduklarım beni çok etkiledi"

"Fenerbahçe'nin beni istemesi büyük bir onur"

"Beni yıllardır buradaymışım gibi içlerine aldılar""Emre Kılınç ile her zaman görüşeceğiz""Bizim için taraftarın yanımızda olması daha farklı olabilirdi""Pes etmedim"

Kaan ÜLKER – Ali DANAŞ/ DÜZCE, - Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, "Fenerbahçe ile beni birbirimize daha çok bağladı bu yaşanılan olaylar. Beni sahiplenmeleri, benim sahiplenmemle oldu. Tatsız şeylerin yaşanması daha çok bağladı. Benim amacım saha içinde bunun karşılığını vermek" dedi.Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de, yeni transfer Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarının karşısına çıktı. Fenerbahçe'nin ayrıcalıklı bir yer olduğunu ve sarı-lacivertli formayla oynamak için can attığını söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Bu ailenin içinde mücadele etmek için can atıyorum. Gerçekten Fenerbahçe çatısı altında olmak mutluluk verici ve büyük gurur. İnşallah bunun karşılığını herkese en iyi şekilde veririm. Yönetimimiz gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor. Her şeye rağmen mükemmel işler yapıyorlar. Ben de bu rekabetin farkında olarak geldim. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Takım arkadaşları içinde rekabet olacak. Ben kendimi rekabetle geliştirmek için geldim. İlk 11 de olmak için elimden geleni yapacağım. Takdir hocamızın. Sonuçta inşallah Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam olacak" diye konuştu."EMRE AĞABEYDEN DUYDUKLARIM BENİ ÇOK ETKİLEDİ"Transfer süreciyle alakalı da açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, "Sosyal medyaya düşen konuyla ilgili çok konuşmaya gerek yok. Suç duyurusunda bulunduk. Vermiş olduğum kararın ne kadar doğru olmuş olduğunu gördüm. Emre ağabey bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından. Bana göre de en büyük orta sahası. Her daim bunu dile getirdim. Onun ağzından duyduğum şeyler beni çok etkiledi. Gerçekten çok samimi ve içten biri. Onu uzaktan tanıyan herkes bilir. Yakından gördüğünüzde de inanılmaz biri. Kendisini tanıdığım için çok şanslıyım. Onundan öğreneceğim çok şey var. Saha içinde olsa daha çok şey öğrenebilirdim. İnşallah Fenerbahçe için her şey güzel olacak" şeklinde konuştu."FENERBAHÇE'NİN BEN İSTEMESİ BÜYÜK BİR ONUR"Fenerbahçe'ye gelmesi hakkında ise Yandaş, "Fenerbahçe'nin beni istemesi çok büyük bir onur. Fenerbahçe'yi tercih etmek demeyelim beni istemesi ve benim de onların sözünde durması sonucunda bulunan aile ortamı beni çok mutlu etti. Gördüğüm şeylerin her şeyin arkasında durdular. Fenerbahçe'ye gelmeme bunlar ön etken oldu" ifadelerini kullandı."BENİ YILLARDIR BURADAYMIŞIM GİBİ İÇLERİNE ALDILAR"Yandaş, takımdaki ortam ile ilgili ise "Samandıra'da hocamın yanına gittim. Sarıldık, ikimiz içinde yeni bir başlangıç. Dünde benim doğum günümdü. Oluşan ortamı herkes görmüştür diye düşünüyorum. Bizim Sivas'ta yakaladığımız çıkışta en büyük etken orada oluşan aile ortamıydı. Burada da bu kısa sürede gerçekten öyle bir ortam yakaladık. Bence bu başarıdaki en büyük etken aile olabilmek. Birbiriniz için bir şey yapmak isterseniz kimse sizin önünüze geçemez. Yeni gelen oyuncularımızda bunu hissediyorlar. Beni yıllardır buradaymışım gibi içlerine aldılar. Aile ortamını şimdiden oluşturduk" dedi."EMRE KILINÇ İLE HER ZAMAN GÖRÜŞECEĞİZ"Demir Grup Sivasspor'dan takım arkadaşı Emre Kılınç ile farklı takımlara gitmesiyle ilgili de konuşan Mert Hakan, "Emre Kılınç her zaman benim görüşeceğim kardeşim olan biri. Sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah onun içinde her şey çok güzel olur. Her zaman görüşeceğim. İstanbul'da ayrıldığımız anlamına gelmiyor. Hayal kısmına gelince de benim ilginç bir serüvenim ve futbol hayatım var. Zor dönemlerden geçtim. 3'üncü Lig, Süper Lig ama hiçbir zaman vazgeçmedim, çalıştım. Buralara geleceğimi hayal ediyordum. Geçen sene Rıza hocamız sağ olsun bana güvendi ve formayı verdi. Hayatım boyunca hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmedim. Sonunda hayal ettiğim yerdeyim" ifadelerini kullandı."YAŞANAN OLAYLAR FENERBAHÇE İLE BENİ BİRBİRİMİZE BAĞLADI"Transferi sürecinde çıkan yazışmalar konusuna değinen Yandaş, "Fenerbahçe ile beni birbirimize daha çok bağladı bu yaşanılan olaylar. Beni sahiplenmeleri, benim sahiplenmemle oldu. Tatsız şeylerin yaşanması daha çok bağladı. Benim amacım saha içinde bunun karşılığını vermek. O olaylar keşke yaşanmasaydı. Bu durum profesyonel bir hayat ve her şey olabilir. Başkanımız bununla ilgili açıklamalar yaptı. Bunun üstüne konuşmam anlamlı kalmaz. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyorum. Temennim bir daha böyle şeylerin yaşanmaması. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız" diye konuştu."BİZİM İÇİN TARAFTARIN YANIMIZDA OLMASI DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"Fenerbahçe için taraftarın çok önemli olduğunu ifade eden Yandaş, "Biz diğer takımlarla Kadıköy'e gittiğimizde en büyük baskının orada olduğunu konuşurduk. Şu anda çok büyük bir heyecan var ligin başlaması için. Şampiyonluk adına yapılan işler çok önemli. Taraftarımız olsa çok büyük bir etken olacaktı. Onların desteğini dışarıdan hissedeceğiz. Bence her takım için aynı ortam var ama Fenerbahçe için çok farklı bir heyecan oluştuğundan bizim için taraftarın yanımızda olması daha farklı olabilirdi" şeklinde konuştu."PES ETMEDİM"Klasik bir 10 numara olmadığını ve onun için herkesin kendisini 8 numara zannettiğine dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Futbolun olan içinde olan şansızlıklar yaşadım. Çok zor dönemler geçirdim bir türlü toparlayamıyordum. 3 haftalık bir serüvendi ve 6-7 ayı buldu. Ama pes etmek yerine çalışmayı tercih ettim. Hayat kimse bilemez daha önce de yaşayabilirdim. O dönemler oynasam daha sıkıntılı duruma düşebilirdim. Ben her şeyin yeri ve zamanı olduğuna inanıyorum. Döndüğümde her şerrin bir hayrı vardır derler diye düşündüm. Kötü zamanlardan geçtiğimde güçtü döndüm. Ben onu bir şans olarak görüyorum kendimde. Bugüne kadar hep 10 numara oynadım. Klasik 10 numara tabiriyle değil daha çok gezen bir 10 numarayım. Zaten 10 oynarken tüm Türkiye'de olduğu gibi herkes beni 8 numara zannediyor forma numaramdan kaynaklanıyor olabilir. Saha içerisinde mücadele eden bir oyuncu oldum. Futbol ülkemizde coşkulu oynanıyorum. 10-15 günlük süreçte inanılmaz bir ortam oluştu başını Caner erkin çekiyor. Gerçekten çok güzel bir ortam var. İnşallah bu aile ortamı saha içine de yansır. Sahada zaten birbirimiz için mücadele ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok."

Kaynak: DHA

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