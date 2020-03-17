Mert Hakan Yandaş'tan korona virüs tepkisi: "Biz de insanız" Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, liglerin nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğinin açıklanmasına tepki gösterdi.

Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, liglerin nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğinin açıklanmasına tepki gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, futbola da sıçradı ve birçok ligin ertelenmesine sebep oldu. Türkiye'de ise ligler ertelenmedi sadece maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Tartışmalar sürerken DG Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından bu duruma isyan etti.

Kırmızı-beyazlı takımın 25 yaşındaki oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından korona virüs salgınıyla ilgili kaygılarını dile getirerek maçların oynanmasına tepki gösterdi.

Yandaş, "Spor salonları kapatıldı, halı sahalar yasak. Fitness'a bile gidemiyor insanlar. Çünkü tüm insanlığı tehdit eden bir krizle karşı karşıyayız. Hatırlamamız gereken tek şey ise biz futbolcular da insanız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA